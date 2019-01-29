В индонезийской провинции Папуа произошло землетрясение в 5,2 балла

Джакарта, , 09:06 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение магнитудой 5,2 по шкале Рихтера потрясло район Ялимо, индонезийской провинции Папуа, сообщает Antaranews.

Известно, что тектоническое землетрясение произошло в 28 января 2019 года в 20:03 по местному времени. Эпицентр землетрясения находится на глубине 51 км, в 22 км к северо-востоку от города Элелим.

«Сообществу настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие», — заявили в агентстве.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара. Ежегодно здесь происходят несколько тысяч землетрясений разной силы.