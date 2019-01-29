Жители села Якутии по вине АЛРОСА пять месяцев пьют грязную воду из Вилюя

Якутск, , 09:05 — REGNUM В селе Сюльдюкар Мирнинского района Якутии спустя пять месяцев после ЧП на Иреляхском месторождении АЛРОСА до сих пор не решена проблема отсутствия чистой воды. Люди жалуются, что альтернативных питьевых источников в населённом пункте нет, а станция, которая могла бы очищать воду из загрязнённой реки Вилюй, не работает, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Нам всё время обещают её отремонтировать, но всё тщетно, — рассказала News.Ykt.ru жительница Сюльдюкара Вера Афанасьева. — В районной администрации говорят, что нет специалистов. Позже сообщили, что планируют построить модульную станцию, но она заработает лишь через 2−3 года. Приходится пить воду из Вилюя, тогда как в соседних районах в ней даже не рискуют стирать».

По данным члена независимых экологов Владислава Коротова, пить воду из Вилюя по-прежнему нельзя: по результатам последних анализов проб из водоёма все показатели превышены в 30−40 раз. Анализ вод проводился центром экологического мониторинга министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. Экологи также настаивают на необходимости взять под особый общественный контроль вопрос по обеспечению населения чистой питьевой водой, в том числе контролировать строительство и эксплуатацию водоочистных сооружений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года жители села Сюльдюкар жаловались во все инстанции на то, что АЛРОСА не обеспечивает их питьевой водой. Первый подвоз состоялся только 16 сентября, спустя почти месяц после аварии на Иреляхских дамбах, и то объёмы доставленной питьевой воды были недостаточны. Альтернативный источник воды в селе — река Куукуйдаах — слишком мелководна, и в ней превышено содержание железа и аммония.

Напомним, 17 августа в реку Ирелях попала загрязнённая вода из дражных котлованов АЛРОСА. Причиной ЧП стали обильные дожди, на которые не были рассчитаны дамбы Иреляхского месторождения алмазов. Вода с огромной концентрацией взвесей и ионов металлов потекла в Малую Боутобию, а затем в Вилюй. Жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики попросили воздержаться от использования воды до особого распоряжения. Допустимые нормативы по взвесям в реках были превышены в сотни раз.

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Загрязнение водоёмов Якутии стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников компании, допустивших ЧП. Прокуратура Якутии пришла к выводу, что прорыва дамб можно было избежать, если бы в алмазодобывающей компании при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием кроме самой АЛРОСА как следует следили бы контролирующие органы. При этом алмазодобывающая компания свою вину не признаёт и отказывается платить штраф за загрязнение реки в размере 600 тыс. рублей, назначенный Росприроднадзором. Промывка алмазов ведётся без применения химикатов, а дамбы на дражных котлованах временные, и регистрировать их необязательно — аргументирует свою позицию АЛРОСА.

Росприроднадзор республики оценил размер нанесённого компанией ущерба в 27 млн рублей, но федеральная структура не согласилась с этим решением, сочтя, что причиной ЧП стали непредвиденные обстоятельства в виде обильных дождей.