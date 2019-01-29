Руководство детской поликлиники в Дагестане уличили в хищении 12 млн рублей

Махачкала, , 08:56 — REGNUM В мошенничестве в особо крупном размере уличили главного врача и главного бухгалтера Республиканской детской стоматологической поликлиники Дагестана. Они подозреваются в хищении более 12 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе прокуратуры республики.

Как считает обвинение, с 2015 по 2017 год фигуранты дела незаконно начисляли и выплачивали работникам медучреждения завышенную заработную плату. В последующем главный бухгалтер по указанию главврача добивался от сотрудников возврата денег, необоснованно перечисленных на их карты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в аналогичном преступлении подозревается и бывший главный врач городской клинической больницы № 1 в Махачкале Меджид А. Как установило следствие, он с 2016 по 2018 год необоснованно выписывал премиальные и стимулирующие выплаты себе и некоторым сотрудникам больницы. Общая сумма таких поощрений составила 238 млн рублей. Помимо этого подозреваемый через своего заместителя добивался от персонала возврата большей части выделенных средств.

Меджид А. был задержан 15 сентября 2018 года. Однако уже в ноябре в его деле появились три новых эпизода, сумма хищений по которым оценивается в сумму свыше 9 млн рублей. В том же месяце Кировский районный суд Махачкалы продлил подозреваемому срок заключения под стражей до 14 февраля 2019 года.