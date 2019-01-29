СБУ пресекла попытку вывоза вертолётных двигателей с Украины

Запорожье, Украина, , 08:47 — REGNUM В Запорожье задержали двух дельцов, которые пытались продать за рубеж четыре двигателя к вертолётам Ми-24, заявили в пресс-службе СБУ, сообщил 28 января официальный сайт ведомства.

В СБУ отметили, что двигатели попали на территорию Украины с Ближнего Востока, откуда их прислали на плановый ремонт. Заказчик не оплатил работу, поэтому двигатели перешли в собственность государства и были переданы коммерческой структуре для реализации.

«Двое запорожских предпринимателей нашли покупателей из страны, которая пребывает под санкциями Совбеза ООН, оценив стоимость товара в почти $1 млн. Также дельцы гарантировали заказчикам изготовление пакета фальшивой документации для беспрепятственного вывоза агрегатов с Украины под видом гражданской продукции», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2018 года командир роты охраны одной из воинских частей Украины был задержан при попытке украсть два двигателя к вертолётам Ми-8.

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