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Пропавший на Украине капитан «Норда» не пересекал российскую границу

Происшествия

О каких-то планах перемещения Горбенко никому не сообщал

Москва, 29 января 2019, 08:21 — REGNUM  Пропавший три дня назад в Мелитополе капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко российско-украинскую границу не пересекал, заявила официальный представитель компании-судовладельца Анна Шевелёва.

Она отметила, что Горбенко вышел из дома в субботу, 26 января, и с тех пор никаких данных о его местоположении не имеется.

«О каких-то планах перемещения никому не говорил. Границу России не пересекал. По нашей информации, в моргах и больницах Мелитополя его нет», — цитирует ее слова RT.

Как передавало ИА REGNUM, ранее адвокат Максим Могильницкий напомнил, что в апреле капитана «Норда» уже похищали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), и не исключил, что исчезновение Горбенко также может являться провокацией украинских силовиков или радикалов.

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