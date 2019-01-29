В Мексике из-за незаконной врезки прогремел очередной взрыв на трубопроводе

Мехико, , 08:21 — REGNUM В Мексике в результате незаконной врезки произошел очередной взрыв на трубопроводе, сообщает Universal.

По данным издания, инцидент произошел вечером 28 января в муниципалитете Тлашиакаштате, штат Идальго. После сильного взрыва начался пожар, сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, военные и полиция. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 18 января в муниципалитете Тлауэлильпан мексиканского штата Идальго взорвался нефтепровод. Взрыв произошел на одной из нелегальных врезок для слива топлива. В результате происшествия, по последним данным, погибли 115 человек, еще 32 раненых находятся в больнице.

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