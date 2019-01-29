Похищенная картина Куинджи была не застрахована

Москва, , 08:20 — REGNUM Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая 27 января была украдена из Третьяковской галереи в Москве, вместе со свей коллекцией страховалась только на время перевозки. Договор с якутской страховой компанией «Стерх» на время экспонирования не распространялся, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Да, действительно, «Стерх» страховал коллекцию, но только во время перевозки и хранения. Во время выставки страховались только пять картин из всей коллекции», — заявил телеканалу «Якутия24» заместитель генерального директора компании по страховым выплатам Ньургун Окороков, пояснив, что «Ай-Петри. Крым» в этот список не входила.

По словам представителя «Стерха», компания получила за страхование экспонатов коллекции 695,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, картина Архипа Куинджи была похищена из Третьяковской галереи в Москве днём 27 января. Уже 28 января похищенная картина была найдена в Подмосковье, задержан подозреваемый в её краже мужчина. Коллекционер, искусствовед Сергей Подстаницкий оценил стоимость похищенного пейзажа в миллион долларов, застраховано полотно было на 12 млн рублей.

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