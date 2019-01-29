В Оренбуржье из-за ненастья скопилось около 200 машин

Оренбург, , 07:51 — REGNUM В Оренбургской области 109 человек 28 января были вынуждены прервать свой путь, поскольку сильная метель ограничивала движение на трассах, возникали снежные заносы и плохая видимость. Вынужденную остановку совершили 178 машин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Участки девяти автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения закрывали до утра 29 января. На закрытых участках скопилось 178 машин — 118 большегрузов и 60 легковых автомобилей. Оказана помощь в транспортировке автомобилей В восьми случаях автомобилистам потребовалась помощь в транспортировке машин. В шести случаях путешественники обращались в подвижные пункты обогрева.

109 человек, в том числе 11 детей, нашли приют во временных пунктах размещения. В здании Промышленного района Оренбурга разместились три человека; в селе Алабайтал Белевского района, чтобы переждать ненастье, остановились 40 человек; в Кувандыке — 27 человек; в Медногорске — 39 человек.

К расчистке автодорог привлекали 277 человек и 252 спецмашин. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января в Оренбурсгкой области ввели режим повышенной готовности из-за метели. Синоптики прогнозируют сохранение неблагоприятных погодных условий до конца января. Гражданам рекомендуют в это время отказаться от поездок на дальние расстояния, поскольку существует риск заносов на дорогах и перекрытия движения на отдельных участках трасс.

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