Вспышка гриппа и ОРВИ в Забайкалье: больницы переполнены

Чита, , 07:38 — REGNUM Медикам Читы пришлось организовывать дополнительные койки и медицинские посты из-за вспышки эпидемии гриппа и ОРВИ в регионе. По данным Забайкальского регионального управления Роспотребнадзора, по совокупному населению эпидпорог в столице превышен на 2% (среди детей 3−6 лет — на 47%, по детям 7−14 лет — на 136%).

Стационар краевой клинической инфекционной больницы переполнен, дополнительные койки уже разворачиваются в горбольницах №1 и №2, а также в Домне. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на главврача больницы Сергея Юрчука, только за прошедшие сутки в приёмный покой обратились 84 человека.

«При поступлении мы сразу предупреждаем пациентов, что первые сутки, возможно, им придётся провести в коридоре на дополнительных койках», — уточнил главврач.

Чтобы предупредить распространение эпидемии, с 29 января в Чите закрыты на карантин школы, отменены занятия в учреждениях дополнительного образования детей, в детсадах введены сплошные медосмотры.

Между тем среди учащихся техникумов в Забайкалье зарегистрировали групповую заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом A (H1N1): вирус обнаружен в 50% случаев. Напомним, заболеваемость острыми респираторными заболеваниями в Чите выросла за вторую неделю января на 62% из-за тёплой погоды.