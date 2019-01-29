Вторник, 29 Января 2019 года
08:04:14 МСК

Вспышка гриппа и ОРВИ в Забайкалье: больницы переполнены

Происшествия

Только в стационар краевой клинической больницы за минувшие сутки госпитализировали более 80 человек

Вспышка гриппа и ОРВИ в Забайкалье: больницы переполнены
ccipeggy
Вакцина

Чита, 29 января 2019, 07:38 — REGNUM  Медикам Читы пришлось организовывать дополнительные койки и медицинские посты из-за вспышки эпидемии гриппа и ОРВИ в регионе. По данным Забайкальского регионального управления Роспотребнадзора, по совокупному населению эпидпорог в столице превышен на 2% (среди детей 3−6 лет — на 47%, по детям 7−14 лет — на 136%).

Стационар краевой клинической инфекционной больницы переполнен, дополнительные койки уже разворачиваются в горбольницах №1 и №2, а также в Домне. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на главврача больницы Сергея Юрчука, только за прошедшие сутки в приёмный покой обратились 84 человека.

«При поступлении мы сразу предупреждаем пациентов, что первые сутки, возможно, им придётся провести в коридоре на дополнительных койках», — уточнил главврач.

Чтобы предупредить распространение эпидемии, с 29 января в Чите закрыты на карантин школы, отменены занятия в учреждениях дополнительного образования детей, в детсадах введены сплошные медосмотры.

Между тем среди учащихся техникумов в Забайкалье зарегистрировали групповую заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом A (H1N1): вирус обнаружен в 50% случаев. Напомним, заболеваемость острыми респираторными заболеваниями в Чите выросла за вторую неделю января на 62% из-за тёплой погоды.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить