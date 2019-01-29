Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 65

Бразилиа, , 07:29 — REGNUM Численность погибших при прорыве дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс существенно возросла. Об этом сообщает Globo со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, в результате ЧП погибли 65 человек, без вести пропавшими считаются 279 человек.

«Трагедия в муниципалитете Брумадинью: 65 погибших», — передает вещатель.

Ранее сообщалось о гибели 58 человек.

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Как передавало ИА REGNUM, дамбу на железорудном руднике компании Vale в бразильском муниципалитете Брумадинью прорвало 25 января. Поток воды и грязи затопил жилые дома.

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