Вторник, 29 Января 2019 года
07:29:40 МСК

Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 65

Происшествия

Дамбу на железорудном руднике компании Vale в бразильском муниципалитете Брумадинью прорвало 25 января

Бразилиа, 29 января 2019, 07:29 — REGNUM  Численность погибших при прорыве дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс существенно возросла. Об этом сообщает Globo со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, в результате ЧП погибли 65 человек, без вести пропавшими считаются 279 человек.

«Трагедия в муниципалитете Брумадинью: 65 погибших», — передает вещатель.

Ранее сообщалось о гибели 58 человек.

Читайте также: Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии возросло до 58

Как передавало ИА REGNUM, дамбу на железорудном руднике компании Vale в бразильском муниципалитете Брумадинью прорвало 25 января. Поток воды и грязи затопил жилые дома.

Читайте также: Горнодобывающую компанию в Бразилии оштрафовали после прорыва плотины — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить