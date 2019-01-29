ЛНР: ВСУ нарушили перемирие пять раз

Луганск, , 07:25 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 29 января официальный сайт оборонного ведомства.

Под огнём ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Веселогоровка, Донецкий, Желобок и Фрунзе.

Веселогоровку и Донецкий ВСУ обстреляли из гранатомёта АГС и крупнокалиберного стрелкового оружия. По Желобку со стороны посёлка Крымское украинские силовики выпустили четыре мины калибра 82 мм, две гранаты из СПГ и применили крупнокалиберное стрелковое оружие. По Фрунзе ВСУ выпустили две мины калибра 120 мм и четырнадцать мин калибра 82 мм.

В результате обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской Народной Республики около тридцати различных боеприпасов.

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Отметим, Украина продолжает нарушать Минские договорённости, которые, в частности, прямо запрещают применение артиллерии калибра более 100 мм в зоне вооружённого конфликта в Донбассе.