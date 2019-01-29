Колдовские ритуалы в Танзании: 10 похищенных детей найдены мертвыми

Нджомбе, Танзания, , 07:28 — REGNUM 10 похищенных детей найдены мертвыми в Танзании, их тела расчленены, сообщает CNN Africa.

Дети считались пропавшими без вести с декабря 2018 года в провинции Нджомбе на юго-западе Танзании, заявил заместитель министра здравоохранения Фаустин Ндугулиле.

Тела были обнаружены на прошлой неделе после того, как полиция начала поисковую операцию в провинции.

«Эти убийства связаны с колдовскими ритуалами, так как сейчас тренд на подобные преступления, когда знахари просят людей добыть части человеческих тел для платных ритуалов», — добавил Ндугулиле.

Дети были похищены из их домов в прошлом месяце. Однако по словам заместителя министра здравоохранения, это преступление не связано с ритуальными убийствами альбиносов.

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