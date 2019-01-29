Предлагал взятку: в челябинском отделе полиции задержан бизнесмен

Варна, Челябинская область, , 07:15 — REGNUM В селе Варна Челябинской области задержан местный житель, который предлагал сотруднику полиции взятку. Он предложил одному из полицейских 30 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Взамен гражданин просил не изымать у него 77 тысяч единиц немаркированной табачной продукции. Этот товар он перевозил из Казахстана. Однако сотрудник полиции заявил о преступлении своему руководству. По факту покушения на дачу взятки возбудили уголовное дело.

Сейчас следователи собирают доказательства и решают вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. А сотрудники полиции осуществляют по его делу оперативное сопровождение.