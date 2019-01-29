В Оренбуржье из-за ненастья ввели особый режим

Оренбург, , 07:00 — REGNUM В Оренбургской области бушует метель. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Приволжском УГМС, до конца месяца на территории региона сохранятся неблагоприятные погодные — снегопады и метель.

28 января в области объявили режим повышенной готовности. Уже днём начали перекрывать движение на отдельных участках автодорог. Под ограничение попали федеральная трасса «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан» (участок Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан) и местные дороги Гай — Орск; Оренбург — Орск — Шильда — гр. Челябинской области; Новоорск — Караганка — Карабутак и Каменноозерное — Медногорск.

Ненастье стало поводом для оперативного совещания, которое прошло уже после рабочего дня 28 января в Доме советов под руководством вице-губернатора Сергея Балыкина. Он проинформировал о введении особого режима и отметил, что из-за метели повышается угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносами на дорогах, нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, 28 января в регионе развернули мобильные пункты обогрева, укомплектованные техникой повышенной проходимости. Кроме того, работают стационарные пункты обогрева на трассах.

Сегодня, 29 января, с 07:00 по местному времени (05:00) движение на автодорогах начали открывать в связи с тем, что погодные условия нормализовались. Однако синоптики прогнозируют неустойчивых характер погоды. До 1 февраля периодически снегопады будут сопровождаться сильными ветром, поэтому от дальних поездок в этот период лучше отказаться.