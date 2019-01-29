Вторник, 29 Января 2019 года
05:56:08 МСК

В Йемене прогремел взрыв, есть жертвы

Происшествия

Ранения получили 20 человек

Сана, 29 января 2019, 05:56 — REGNUM  Шесть жителей города Эль-Моха (Йемен) погибли в результате взрыва на рынке, передает Al Arabiya.

На городском рынке сработала самодельная бомба. Кроме погибших есть и пострадавшие — 20 человек. Установлено, что взрывное устройство было прикреплено к припаркованному транспортному средству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января шесть жителей Йемена, в том числе один ребенок, погибли, подорвавшись на минах. Также подорвались пять военных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Йемене шестеро гражданских и пятеро солдат подорвались на минах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить