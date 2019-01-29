В Йемене прогремел взрыв, есть жертвы

Сана, , 05:56 — REGNUM Шесть жителей города Эль-Моха (Йемен) погибли в результате взрыва на рынке, передает Al Arabiya.

На городском рынке сработала самодельная бомба. Кроме погибших есть и пострадавшие — 20 человек. Установлено, что взрывное устройство было прикреплено к припаркованному транспортному средству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января шесть жителей Йемена, в том числе один ребенок, погибли, подорвавшись на минах. Также подорвались пять военных.

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