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В Хьюстоне ранены пять полицейских

Происшествия

Двое преступников убиты в перестрелке

Хьюстон, США, 29 января 2019, 05:44 — REGNUM  Пять сотрудников полиции города Хьюстона (штат Техас, США) госпитализированы с огнестрельными ранениями в результате перестрелки, сообщает городская полиция в Twitter.

«На данный момент мы можем подтвердить, что пять офицеров полиции были ранены и перевезены в больницы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние двоих госпитализированных оценивается как тяжелое, а у троих раны не опасные.

Кроме того, убиты двое преступников, по вине которых были ранены правоохранители, а два оставшихся пока не сдались полиции: они забаррикадировались в здании.

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