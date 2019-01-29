В Хьюстоне ранены пять полицейских

Хьюстон, США, , 05:44 — REGNUM Пять сотрудников полиции города Хьюстона (штат Техас, США) госпитализированы с огнестрельными ранениями в результате перестрелки, сообщает городская полиция в Twitter.

«На данный момент мы можем подтвердить, что пять офицеров полиции были ранены и перевезены в больницы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние двоих госпитализированных оценивается как тяжелое, а у троих раны не опасные.

Кроме того, убиты двое преступников, по вине которых были ранены правоохранители, а два оставшихся пока не сдались полиции: они забаррикадировались в здании.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудница полиции в США убита коллегой при игре в «русскую рулетку»