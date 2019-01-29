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Ущерб от возгорания газопровода в Якутии превысил 7 млн рублей

Происшествия

Следователи предполагают, что причиной ЧП стало нарушения правил на опасном производстве

Якутск, 29 января 2019, 04:58 — REGNUM  Следственное управление СК РФ по Якутии возбудило уголовное дело по факту повреждения по неосторожности магистрального газопровода Мастах-Берге-Якутск в Намском районе республики. Предположительно, причиной ЧП стало нарушение требований безопасности на опасных производственных объектах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского следственного органа.

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Возгорание произошло 22 декабря на магистральном газопроводе высокого давления, принадлежащем АО «Сахатранснефтегаз». Ущерб от повреждения труб компания оценивает более, чем в 7 млн рублей.

«По результатам процессуальной проверки у следственных органов появились основания полагать, что повреждение газопровода могло произойти в результате нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и носит техногенный характер», — выясняют обстоятельства происшедшего в следственном комитете республики.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание газопровода произошло недалеко от села Тастах в Намском районе Якутии. Подача газа населению не прекращалась за счёт задействования резервных источников. Возгорание было ликвидировано путём перекрывания повреждённого участка задвижками.

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Происшествия на газопроводах
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