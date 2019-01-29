В Великобритании осудили самую молодую женщину-педофила в истории страны

Лондон, , 04:18 — REGNUM В Великобритании была осуждена 18-летняя бывшая медсестра Софи Элмс по обвинениям в сексуальном насилии и непристойном поведении в отношении несовершеннолетних, сообщает The Mirror.

Сообщается, что девушку обвинили в сексуальном насилии, а также в создании и распространении непристойных фотоснимков с маленькими детьми. В деле насчитывается шесть эпизодов совершения преступления с 1 января 2016 по 11 марта 2018 года. Софи Элмс приговорили к тюремному заключению на 7 лет и 10 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в Перми приговорили к пожизненному заключению 41-летнего мужчину по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера и убийстве несовершеннолетних. Само преступление произошло в 2006 году, однако раскрыть его удалось лишь в 2017 году.