Женщины на горельефе здания XIX века в Москве превратились в неведомо что

Москва, , 03:38 — REGNUM На бывшем доходном доме Константинова в Сверчковом переулке Москвы женщины на горельефах, украшающих фасады здания, были изуродованы и в результате превратились в непонятные существа. На это обратил внимание москвич Роман Попов и написал об этом на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/popov.roman.3/posts/2049700395108475

На фотоснимках видно, что раньше лица женщин были детально изображены. Сейчас же они имеют вид непонятых антропоморфных существ. Помимо самих лиц изменились и фигуры женщин, ставшие более схематичными по сравнению с оригинальной работой.

По мнению Попова, горельефы пострадали во время реставрации. Он отметил, что фотографии он сделал еще по осени 2018 года, однако горельефы все еще находятся в таком же состоянии.