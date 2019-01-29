Вторник, 29 Января 2019 года
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Флоридец выловил на рыбалке гранату и пошел с ней в закусочную

Происшествия

Там он и сообщил полицейским о своей находке

Окала, США, 29 января 2019, 03:07 — REGNUM  Житель американского города Окала (штат Флорида) выловил на рыбалке гранату времен Второй мировой войны и отправился с ней в закусочную Taco Bell, сообщает телеканал NBC Miami.

Посетителей и персонал закусочной пришлось эвакуировать, после того как мужчина сообщил полицейским о своей находке и подчеркнул, что граната лежит в багажнике его автомобиля.

«Взрывное устройство квалифицировано как настоящая граната времен Второй мировой войны. Саперам удалось изъять гранату без происшествий, позже она будет утилизирована должным образом», — говорится в сообщении полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января правоохранители обнаружили гранату на территории кафедры физического воспитания медицинского университета в Ивано-Франковске на Украине. Саперы ликвидировали боеприпас на месте.

Читайте ранее в этом сюжете: В медуниверситете Ивано-Франковска обезвредили гранату

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