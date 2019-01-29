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Из-за снегопада более ста сел Саратовской области оказались изолированными

Происшествия

Губернатор дал указания помочь жителям населенных пунктов

Саратов, 29 января 2019, 03:01 — REGNUM  В результате сильного снегопада, обрушившегося на Саратовскую область 28 января, прервалось автомобильное сообщение со 117 населенными пунктами области, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Сообщается, что из-за большого количества снега на дорогах ограничен проезд к 117 населенным пунктам со всех районов Саратовской области. Также закрыты федеральные трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, Саратов — Озинки. Губернатор области Валерий Радаев уже распорядился оказать помощь отрезанным от автомобильного сообщения населенным пунктам.

Напомним, 27 января в Саратовской области прошел сильный снегопад. По данным МЧС, выпало до 19 миллиметров осадков. Согласно прогнозу, снегопад продолжится ночью и утром 29 января.

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Снегопады, метели, снежные бури
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