Из-за снегопада более ста сел Саратовской области оказались изолированными

Саратов, , 03:01 — REGNUM В результате сильного снегопада, обрушившегося на Саратовскую область 28 января, прервалось автомобильное сообщение со 117 населенными пунктами области, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Сообщается, что из-за большого количества снега на дорогах ограничен проезд к 117 населенным пунктам со всех районов Саратовской области. Также закрыты федеральные трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, Саратов — Озинки. Губернатор области Валерий Радаев уже распорядился оказать помощь отрезанным от автомобильного сообщения населенным пунктам.

Напомним, 27 января в Саратовской области прошел сильный снегопад. По данным МЧС, выпало до 19 миллиметров осадков. Согласно прогнозу, снегопад продолжится ночью и утром 29 января.