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Суд арестовал подозреваемого в сожжении подростка в Москве

Происшествия

Расследование уголовного дела продолжается

Суд арестовал подозреваемого в сожжении подростка в Москве
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет

Москва, 28 января 2019, 23:53 — REGNUM  Суд арестовал 16-летнего подростка, подозреваемого в сожжении своего сверстника в подъезде одного их многоквартирных домов Москвы. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, что 24 января в подъезде многоквартирного дома по улице Берзарина в Москве был сожжен 15-летний подросток. Он получил ожоги 98% тела и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сегодня он скончался.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 16-летний подросток, который находился вместе с погибшим в том же подъезде.

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