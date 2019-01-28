Подросток, сожженный в подъезде дома в Москве, скончался в больнице

Москва, , 23:09 — REGNUM Школьник, которого подожгли в подъезде дома по улице Берзарина в Москве, скончался в больнице. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Инцидент произошел 25 января в многоэтажном жилом доме на улице Берзарина в Москве. Трое молодых людей — 15,16 и 17 лет устроили посиделки на лестничной площадке. С собой у них было несколько бутылок пива и канистра с керосином.

Каким-то образом 15-летний подросток получил ожоги 98% кожного покрова. Его одежда была пропитана керосином. По одной из версий, поджечь подростка могли его друзья.

Однако следствие пока ещё разбирается в произошедшем. Обвинения никому не предъявлены. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Пострадавший подросток три дня пробыл в больнице, где медики боролись за его жизнь. Однако сегодня он скончался. Известно, что погибший состоял на учете в наркологическом диспансере.