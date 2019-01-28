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ДТП с участием восьми автомобилей произошло в Новой Москве

Происшествия

В результате аварии госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей

Москва, 28 января 2019, 22:51 — REGNUM  Четыре человека пострадали в массовом ДТП вечером 28 января в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, авария произошла в районе деревни Соколово на пересечении Киевского и Боровского шоссе. В общей сложности столкнулись восемь автомобилей.

По информации агентства «Москва», участниками ДТП стали шесть легковых машин, «ГАЗель» и фура. Сообщается, что пострадавшие, в числе которых — двое детей, госпитализированы в тяжёлом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства аварии.

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Дорожно-транспортные происшествия
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