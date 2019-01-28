Верховный суд Марий Эл ужесточил наказание бывшему вице-мэру Йошкар-Олы

Йошкар-Ола, , 22:06 — REGNUM Верховный суд Марий Эл удовлетворил ходатайство прокуратуры Марий Эл, которая посчитала наказание, вынесенное в отношении бывшего вице-мэра Йошкар-Олы Андрея Загайнова, слишком мягким и приговорил экс-чиновника к четырем годам колонии строго режима. Сумма штрафа увеличена почти на 200 тыс. рублей — до 3,030 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в Генеральной прокуратуре РФ.

Кроме того, оставлено в силе наказание в части лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на 8 лет.

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Бывший вице-мэр был взят под стражу непосредственно в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-мэр был задержан 21 августа 2018 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

Суть дела правоохранители не раскрывали, указывая лишь сумму предполагаемой взятки — 250 тыс. рублей.

Позднее выяснилось, что в период с сентября 2017 года по август 2018 года Загайнов уже получил 53 тыс. рублей и пытался получить еще 250 тыс. рублей от директора коммерческой организации, которая обслуживает автоматизированную систему оплаты проезда. Бывший вице-мэр за взятку содействовал внедрению этой системы на маршрутах троллейбусного транспорта.

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В суде было доказано четыре факта передачи денег Загайнову лично через посредников. Свою вину он признал в полном объеме.

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