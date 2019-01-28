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Столицу Кубы неожиданно атаковал торнадо

Происшествия

Жертвами торнадо стали не менее троих человек, многие десятки получили ранения

Столицу Кубы неожиданно атаковал торнадо
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Последствия торнадо

Гавана, 28 января 2019, 21:42 — REGNUM  Восточные районы кубинской Гаваны неожиданно оказались атакованы торнадо, 28 января передает агентство Reuters.

Жертвами торнадо стали не менее троих человек, многие десятки жителей Гаваны получили ранения.

«Ущерб серьезный, к настоящему моменту мы (знаем) о гибели трех человек и… 172 раненых», — заявил в «Твиттер» глава Кубы Мигель Диас-Канель.

Государственные СМИ описывают произошедшее как «экстраординарное явление» и «огромную катастрофу». Мощный смерч, первое торнадо на Кубе за десятилетие, переворачивал машины, срывал крыши с домов и ломал линии электропередачи.

Большая часть столицы Кубы осталась без электричества, улицы пострадавших районов расчищают спасатели, строительные рабочие и жители, многие из которых в буквальном смысле лишились крыши над головой.

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