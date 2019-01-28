Понедельник, 28 Января 2019 года
20:34:14 МСК

Горящий в Стамбуле танкер унёс жизни двух человек

Происшествия

Ранее сообщалось о восьми пострадавших

Стамбул, Турция, 28 января 2019, 20:31 — REGNUM  В результате пожара на гонконгском танкере, ремонтирующемся на верфи Тузла в Стамбуле, погибли два человека, сообщает 28 января телеканал CNN Turk.

По утверждению телеканала, о погибших на пожаре заявила администрация губернатора Стамбула.

Кроме двоих погибших, установлено, что травмы и ожоги получили 11 человек.

Напомним, 28 января власти Стамбула сообщили о пожаре на танкере, проходящем ремонт на одной из верфей города. Утверждалось, что восемь пострадавших госпитализированы, пожар локализован и ситуация взята под контроль.

Читайте ранее в этом сюжете: В Стамбуле горит танкер. Пострадали не менее восьми человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить