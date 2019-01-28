Из Москвы на Infiniti «за хлебушком» в Тюмень: арест скандальных блогеров

Тюмень, , 19:21 — REGNUM В Тюмени арестованы молодые люди, которые со страйкбольными автоматами катались по дорогам города 26 января 2019 года. Съёмка ролика «Поехали за хлебушком» обернулась для них 11−12 сутками заключения под стражу за мелкое хулиганство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Напомним, съёмка велась в тёмное время суток, и участники движения не могли разглядеть — настоящие автоматы в руках весёлой молодёжи на Infiniti или «игрушки». Полицейскими были установлены и доставлены в отдел полиции №4 УМВД России по Тюмени четверо участников видео.

Это два несовершеннолетних тюменца 2002 года рождения, девушка 1998 года рождения из Москвы и организатор — местный житель 1992 года рождения.

Причём организатор и ранее снимал провокационные видео. Ранее он привлекался правоохранителями к административной ответственности за купание в фонтане одного из торгово-развлекательных центров Тюмени. Недавно организовал танцы на проезжей части для ролика, распространённого в социальных сетях.

Центральный районный суд Тюмени вынес 28 января 2019 года решение о наказании инициатора съёмок видеоролика «Поехали за хлебушком» в виде 12 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Его знакомая из Москвы получила за участие в съёмке 11 суток ареста. Как отмечает портал 72.ru, у девушки сегодня день рождения.

В отношении эпизода с «танцами на проезжей части» возбуждено административное производство по ч.1 ст. 20.2.2. КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

Родителей несовершеннолетних участников ролика привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

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