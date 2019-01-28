Дело экс-главы Марий Эл будет рассматривать районный суд Нижнего Новгорода

Москва, , 19:00 — REGNUM Дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого во взятке на 235 млн рублей, будет рассматривать Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода. Соответствующее решение принял Верховный суд РФ по ходатайству заместителя Генерального прокурора РФ.

Также содержание под стражей Маркелова и главы «Телекомпании 12 регион» Наталии Кожановой было продлено еще на три месяца — до 3 мая 2019 года. Обвиняемые участвовали в закрытом для прессы заседании по видеосвязи из СИЗО.

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При удовлетворении ходатайства о смене подсудности уголовного дела судья сослался на широкие связи Маркелова в органах власти, правоохранительных органах и судейском сообществе, на тесный контакт с председателем йошкар-олинского суда Александром Николаевым по делам, которые были в его производстве, тесно общался с председателем республиканского Верховного суда и помогал трудоустраивать его дочь, сообщает «7x7». Все это могло сказаться на беспристрастности судей в Марий Эл.

Передача дела, считает судья, не будет препятствовать доступу к правосудию. Дело будет рассматривать суд той же компетенции, хотя и другой юрисдикции.

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Напомним, заседание суда об изменении подсудности уголовного дела экс-главы республики проходило в закрытом от СМИ режиме. На этом настаивали и представители защиты, и обвиняемые. По словам Маркелова, он собирался приводить доводы для судьи. а не для общественного обсуждения, и они «не дадут авторитета нашей власти», а также могут «затронуть вообще судебную систему».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш.

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Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В отношении Криваша вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он скрылся от органов следствия и находится в розыске.

В конце декабря 2017 года в отношении Леонида Маркелова было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов», а в марте — о «Злоупотреблении должностными полномочиями».

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С делом экс-главы республики в одно производство объединено уголовное дело в отношении экс-главы марийского минсельхоза Ираиды Долгушевой. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

Ни один из обвиняемых свою вину не признает.

В конце декабря 2018 года подозреваемым были предъявлены обвинения в получении взятки и посредничестве во взяточничестве, а также злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном обороте оружия.

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