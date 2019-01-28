Бывший вице-премьер правительства Ставропольского края попал под статью

Ставрополь, , 18:48 — REGNUM Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края — министра экономического развития Ставропольского края Андрея Мурги, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе СУ СКР по региону.

Бывший чиновник подозревается в хищении 3,5 млн рублей. По версии следствия, деньги Мурга получил от директора ГУП «Корпорация развития Ставропольского края» — подрядчика по разработке сайта для продвижения продукции товаропроизводителей Ставропольского края. Мурга заявил директору ГУП, что сайт не соответствует требованиям техзадания по контракту и потребовал вернуть деньги. Эти 3,5 млн рублей чиновник должен был перевести субподрядчикам, выполнявшим контракт, якобы для последующей доработки указанной мультиформатной площадки своими силами. Однако, по данным следствия, высокопоставленный чиновник «похитил их, распорядившись по своему усмотрению».

В СКР напомнили: то, что сайт для продвижения продукции товаропроизводителей Ставропольского края слишком дорого обходится бюджету, было выявлено еще в конце 2017 года. По фактам нарушений уже были возбуждены уголовные дела в отношении теперь уже бывшего первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Елены Кильпа, расследование которого продолжается, и бывшего директора ГУП «КРСК» Заура Абдурахимова. Последний уже предстал перед судом за превышение должностных полномочий.

Отметим, что Андрей Мурга был уволен с поста вице-премьера правительства Ставропольского края в марте 2018 года. Тогда местные СМИ связали его отставку с делом в отношении Елены Кильпа, но официального подтверждения эта версия тогда не получила.

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