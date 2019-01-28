Поставщик оборудования для Центра ядерной медицины в Чувашии вернёт 145 млн

Чебоксары, , 18:41 — REGNUM До 21 марта 2019 года поставщик оборудования для строительства Центра ядерной медицины в Чувашии, с которым расторгнут государственный контракт, должен вернуть в республиканский бюджет оставшиеся 145,75 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом говорилось в докладе первого прокурора Чувашии Александра Евграфова по итогам 2018 года.

На расширенной коллегии надзорного ведомства в числе основных был поднят вопрос проведения проверок в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. По данным прокуратуры, на 1 января 2019 года задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам составляла 823 тыс. рублей (на 1 января 2018 года — 3,35 млн рублей). В результате прокурорского вмешательства за год пресечено 90 нарушений закона, 14 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 62 — к дисциплинарной, погашены долги по исполненным контрактам на сумму более 30,6 млн рублей.

Одно из резонансных дел связано с закупкой оборудования для строительства Центра ядерной медицины.

«В результате прокурорского вмешательства удалось пресечь закупку автономным учреждением «Республиканский клинический онкологический диспансер» медицинского оборудования для строительства Центра ядерной медицины, не прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке в Росздравнадзоре. В настоящее время в республиканский бюджет возвращено 63 млн рублей от суммы уплаченного аванса и 5,75 млн рублей суммы неустойки. Оставшуюся сумму аванса (145,75 млн рублей) поставщик (компания «ЮСАР+») в соответствии с условиями соглашения о расторжении государственного контракта обязан вернуть до 21 марта 2019 года», — говорится, в частности, в докладе.

По материалам проверки, направленным прокурором Ленинского района Чебоксар, в мае 2018 года УФСБ по Чувашии в отношении главного врача онкологического диспансера возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

«По факту поставки в медицинское учреждение тем же исполнителем программного обеспечения, не зарегистрированного в уполномоченном органе государственной власти. 9 января 2019 года аппаратом прокуратуры республики утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд», — отмечается в докладе первого зампрокурора республики.

Отметим, что ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев в своем послании заявил, что, «к сожалению, объективные факторы не позволили нам ввести в эксплуатацию Центр ядерной медицины, как было запланировано, в 2018 году».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально планировалось, что Центр ядерной медицины в Чебоксарах будет запущен в ноябре 2018 года. Затем стало известно, что открытие переносится на год. Тогда в правительстве региона затягивание ввода в эксплуатацию объяснили «непредвиденными сложностями».

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По данным «Коммерсанта», главврача онкологического диспансера обвиняют в незаконном лоббировании интересов московской компании-поставщика и нанесении ущерба бюджету на 51 млн рублей. отмечается, что было заключено со следствием досудебное соглашение, фигурантка уголовного дела признала свою вину по всем пунктам предъявленного ей обвинения и попросила суд рассмотреть ее дело в особом порядке.