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В КНР решительно осудили террористический акт на Филиппинах

Происшествия

В результате вооруженного нападения погибли и пострадали более сотни посетителей одной из католических церквей на юге страны

Пекин, 28 января 2019, 18:37 — REGNUM  Китай подвергает решительному осуждению террористический акт на юге Филиппин, осуществленный против прихожан Римско-католической церкви на острове Холо в провинции Сулу, в результате которого 20 человек погибли и более 80 получили ранения, сообщает 28 января Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Пекин выражает скорбь по погибшим и соболезнования родным и близким жертв варварского теракта. КНР выступает против международного терроризма и экстремизма во всех его проявлениях и готов сотрудничать в борьбе с его проявлениями со всеми заинтересованными силами в международном сообществе.

Дипломат подчеркнул, что противостояние террористической угрозе является общей задачей мирового сообщества, без которого не может быть обеспечено мира и стабильности.

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