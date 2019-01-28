Два сотрудника МВД ранены в Чечне при обстреле поста полиции

Грозный, , 18:02 — REGNUM В Чечне совершено вооруженное нападение на выдвижной пост полиции. Ранены двое сотрудников МВД. Количество нападавших неизвестно. Один из них убит, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент произошел в ночь на 26 января на северо-восточной окраине села Серноводское в Сунженском районе. На автодороге, ведущей в населенный пункт Нагорное Грозненского района, неизвестные обстреляли совместный выдвижной пост, на котором несли службу сотрудники отдела МВД России по Сунженскому району и ОМОН Росгвардии.

Сразу после инцидента в республике были введены планы «Сирена» и «Крепость». В ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесу был обнаружен труп одного из нападавших. Его личность установлена. Бандит, стрелявший в правоохранителей из автомата Калашникова, найденного тут же, оказался Мансуром Б. — жителем села Пседах Малгобекского района Ингушетии. По данным МВД, он находился в федеральном розыске с 13 октября 2017 года.

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Стоит отметить, что это уже второе вооруженное нападение на правоохранителей в Северо-Кавказском федеральном округе за последние дни. Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в столице Кабардино-Балкарии четверо неизвестных совершили нападение с ножами на сотрудников ДПС. Был тяжело ранен один из полицейских.

При отражении атаки бандитов трое из них были ликвидированы. Один ранен и скончался позже в больнице. Их личности уже установлены. Как и в Чечне, напавшими на полицейских в Нальчике были уроженцы Ингушетии.