Арендатор кафе под Саратовом арестована после взрыва газа

Саратов, , 17:42 — REGNUM Женщина, арендовавшая здание кафе в поселке Лысые горы, где произошел взрыв газа, задержана. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным правительства Саратовской области, на одом из баллонов в кафе был сломан вентиль, что привело к утечке газа и взрыву.

Отмечается, что первым почувствовал запах газа сотрудник службы спасения Александр Горохов, который присутствовал на празднестве в кафе вместе с супругой в качестве гостя. Именно он обнаружил баллон с сорванным вентилем и начал выводить людей из помещения.

Глава области Валерий Радаев принял решение о представлении Горохова к региональной награде и намерен ходатайствовать о ведомственном поощрении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 26 января в кафе произошел взрыв газа. Всего пострадали 22 человека, один из них — юбиляр, чей день рождения и отмечали, скончался — он получил ожоги 90% поверхностей тела. Среди пострадавших — двое детей, к настоящему времени в больнице остаются 11 человек, состояние детей оценивается как удовлетворительное.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»).

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