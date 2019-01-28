В Стамбуле горит танкер. Пострадали не менее восьми человек

Стамбул, Турция, , 17:16 — REGNUM Восемь граждан Турции пострадали от пожара на гонконгском танкере в Стамбуле, сообщает 28 января сайт губернатора этого турецкого региона.

Уточняется, что возгорание произошло во время ремонта танкера на судоверфи Тузла, расположенной в Стамбуле. На данный момент властям известно о восьми пострадавших, которые доставлены в больницу.

«Сегодня на верфи Тузла во время ремонтных работ возник пожар на танкере под флагом Гонконга. По предварительным данным, восемь наших граждан пострадали. Они были немедленно госпитализированы», — указано в сообщении на сайте губернатора.

Местные власти утверждают, что пожар удалось локализовать и ситуация находится под контролем.

Причины происшествия пока не выяснены.

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