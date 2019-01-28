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В Ростове-на-Дону подростки отравились угарным газом — ведётся проверка

Происшествия

Тела юношей были найдены на территории одного из гаражных кооперативов

Ростов-на-Дону, 28 января 2019, 16:57 — REGNUM  В Ростове-на-Дону два подростка насмерть отравились угарным газом. ЧП произошло 27 января на территории одного из гаражных кооперативов, где и были найдены тела юношей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 28 января.

Согласно информации, которой располагает ведомство, 16-летние ребята находились в салоне «ВАЗ-2101» и с помощью отопительной системы автомобиля пытались согреться.

«Признаков насильственной смерти несовершеннолетних не обнаружено. Назначено проведение необходимых судебных экспертиз», — добавили в следственном управлении.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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Отравления угарным газом
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