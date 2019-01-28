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Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе Ростов-на-Дону-Петербург

Происшествия

Мужчину привлекут к ответственности

Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе Ростов-на-Дону-Петербург
Адриан Браувер. Пьяница. 1630-1640

Ростов-на-Дону, 28 января 2019, 16:49 — REGNUM  В ростовском аэропорту «Платов» с рейса Ростов-на-Дону-Петербург был снят пассажир. Как уточняет пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО, мужчина был пьян и отказался занять своё место согласно посадочному талону.

Когда произошёл инцидент на борту самолета, летевшего из донской столицы в город на Неве, не уточняется. Известно, что пассажир на замечания бортпроводников не реагировал, вёл себя неадекватно.

Решение об отстранении пассажира от полёта принял командир экипажа. Прибывшие полицейские задержали мужчину и доставили нарушителя в дежурную часть.

Нарушителя могут привлечь к ответственности по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», что влечёт наложение штрафа или арест на срок до 15-ти суток.

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Авиапроисшествия
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