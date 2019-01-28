В Костромской области нашли 88 фальшивых купюр

Кострома, , 16:41 — REGNUM В прошлом году в Костромской области было выявлено 88 поддельных купюр, сообщает ГТРК «Кострома». Это на четверть больше, чем в 2017 году

По данным областного телевидения, мошенники чаще всего подделывают банкноты номиналом:

в 5 тысяч рублей — 57 штук;

в одну тысячу — 25 штук;

в 500 рублей — 6 штук.

Также было обнаружено 7 купюр на общую сумме в 650 долларов США. Отметим, что в начале текущего года была обнаружена первая подделка 2-тысячной купюры.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году двоих костромичей обвинили в сбыте фальшивых купюр в красносельских магазинах. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Фальшивки начали появляться в магазинах Красного-на-Волге и Костромы в конце июля 2018 года. Полицейские зафиксировали минимум 5 подобных случаев за 2 дня и задержали подозреваемых. По словам обвиняемых фальшивые банкноты они купили по Интернету и начали сбывать подделки, получая сдачу настоящими деньгами. Уголовное дело в отношении подозреваемых передано в суд.