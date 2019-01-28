В Воронежской области задержаны наркодилеры с 49 кг «синтетики»

Воронеж, , 16:26 — REGNUM 13 человек в возрасте от 18 до 36 лет задержаны по подозрению в причастности к торговле синтетическими наркотиками сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с 15 отделом ГУНК МВД России, УНК УМВД России по Калужской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По данным полиции, подозреваемые занимались сбытом наркотических средств на территории Воронежской, Саратовской, Калужской областей, в Татарии и Москве. Действовали по отработанной схеме — наркотики оставляли в тайниках-закладках, деньги получали через электронные платежи. В ходе обысков у подозреваемых было изъято около 49 кг синтетического наркотика.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества и о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. В отношении 10 подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще троих — домашний арест.

Добавим, что теперь, в соответствии с инкриминируемыми статьями, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.