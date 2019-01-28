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В Костроме обнаружен нелегальный мусорный завод

Происшествия

Предприятие успело проработать два года, «разрешения на строительство после корректировки проекта выданы без соответствующей экологической экспертизы»

Кострома, 28 января 2019, 16:23 — REGNUM  Роспотребнадзор обнаружил на территории костромского мусоросортировочного комплекса нелегальное предприятие по переработке полимерсодержащих отходов ООО «ВМР», сообщает K1news.ru. Предприятие работало с 2016 года на площади 1840 квадратных метров.

В ходе проверки оказалось, что у завода по переработке отходов отсутствуют:

  • разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию предприятия;
  • лицензия на деятельность по обращению с отходами;
  • санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны.

Завод обрабатывает пластмассовые отходы на трех технологических линиях и относится к 1-му классу опасности — подобный объект не должен находится в черте города. На территории комплекса, на котором нельзя строить объекты недвижимости и ограждения, возведены весовая для мусоровозов, пункт охраны, бетонное ограждение и бетонный разгрузочный пандус мусоросортировочного завода.

«Причиной данного нарушения послужило внесение изменений в проект строительства мусоросортировочного завода, а именно разрешения на строительство после корректировки проекта выданы без соответствующей экологической экспертизы, … что и привело к загрязнению окружающей среды и является основанием для возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц … за превышение должностных полномочий», — цитирует акт обследования K1news.ru.

ИА REGNUM напоминает, что в Костроме после 10-летних разговоров о необходимости мусороперерабатывающего завода, в мае 2016 года был открыт мусоросортировочный комплекс по глубокой обработке и обезвреживанию твердых отходов.

Комплекс способен перерабатывать до 100 тысяч тонн мусора в год. Около 80% отходов направляется на вторичную переработку.

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