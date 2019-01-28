В Москве в школе ввели карантин по кори

Москва, 28 января 2019, 15:58 — REGNUM Карантин по кори ввели в одной из школ в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте образовательной организации.
«В школе в корпусе 2 (1-я Гражданская ул., д.96) карантин по кори, — говорится в сообщении. — За всей информацией обращайтесь к классным руководителям».
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, высокой температурой и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов.
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