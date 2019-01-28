Трое сотрудников ДПС избиты в Северной Осетии

Владикавказ, , 15:52 — REGNUM В Северной Осетии задержаны три местных жителя, которые учинили расправу над полицейскими. Инцидент произошел в ночь на 25 января в городе Владикавказе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР по региону.

Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения молодые люди напали с кулаками на полицейских возле ресторана «Жемчужина». Хулиганы требовали от стражей порядка не применять меры административного характера к водителю автомашины ВАЗ-2115, которая двигалась задним ходом на пересечении улицы Красногвардейская и проспекта Коста.

«Получив отказ один из них, выражаясь грубой нецензурной бранью, внезапно нанёс удар кулаком в область головы инспектору ДПС, от которого он упал на землю. В это время подбежали еще двое и стали избивать другого сотрудника полиции, нанося удары кулаками по лицу, при этом сорвали у него погон и нагрудный знак сотрудника полиции», — говорится в сообщении Следственного комитета по республике.

Для отражения атаки злоумышленников полицейские пустили в ход табельное оружие, произведя выстрелы в воздух. В результате трое мужчин были задержаны. Двое из нарушителей порядка являются жителями города Беслан, третий — селения Суадаг. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в столице Кабардино-Балкарии четверо неизвестных напали с ножами на троих сотрудников ДПС. При отражении атаки были ликвидированы трое бандитов, четвертый скончался от ранения в больнице. Как установило следствие, все нейтрализованные бандиты были уроженцами Ингушетии. Во время нападения был ранен сотрудник полиции.