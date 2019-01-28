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Во Владивостоке годовалая девочка отравилась наркотиками

Происшествия

Запрещенное вещество оставили в доступном месте родители ребенка

Владивосток, 28 января 2019, 15:47 — REGNUM  В Приморском крае началась проверка по факту отравления годовалой девочки синтетическими наркотиками. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах края пишет 28 января портал vl.ru.

По данным источника онлайн-издания, девочка в возрасте одного года и двух месяцев была госпитализирована в токсикологическое отделение больницы после того, как попробовала наркотики, оставленные в доступном месте родителями. У ребенка была диагностирована сильная интоксикация. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года ростовские следователи приступили к выяснению обстоятельств гибели 15-летнего подростка, который скончался после приёма синтетического наркотика.

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Отравления химическими веществами
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