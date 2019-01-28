В Екатеринбурге в аэропорту «Кольцово» столкнулись самолёт и машина

Екатеринбург, , 15:48 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга на стоянке воздушных судов произошло столкновение специальной машины бортового питания с самолётом Boing 737. По данному факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Россия» и перед столкновением готовилось к вылету из Екатеринбурга в Объединённые Арабские Эмираты. По данным надзорных органов была повреждена хвостовая часть фюзеляжа самолёта, в результате чего взявшие билеты на рейс «Екатеринбург — Шарджа» пассажиры отправлены другим самолётом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года в аэропорту Кольцово из-за неполадок самолёт Boeing 767, который должен был совершить перелёт из Екатеринбурга в Таиланд, выехал на 20 метров за взлётно-посадочную полосу. В результате ЧП никто из 345 пассажиров не пострадал и все они впоследствии отправились в Пхукет на резервном воздушном судне.