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В Екатеринбурге в аэропорту «Кольцово» столкнулись самолёт и машина

Происшествия

Проводится проверка

Екатеринбург, 28 января 2019, 15:48 — REGNUM  В аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга на стоянке воздушных судов произошло столкновение специальной машины бортового питания с самолётом Boing 737. По данному факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Россия» и перед столкновением готовилось к вылету из Екатеринбурга в Объединённые Арабские Эмираты. По данным надзорных органов была повреждена хвостовая часть фюзеляжа самолёта, в результате чего взявшие билеты на рейс «Екатеринбург — Шарджа» пассажиры отправлены другим самолётом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года в аэропорту Кольцово из-за неполадок самолёт Boeing 767, который должен был совершить перелёт из Екатеринбурга в Таиланд, выехал на 20 метров за взлётно-посадочную полосу. В результате ЧП никто из 345 пассажиров не пострадал и все они впоследствии отправились в Пхукет на резервном воздушном судне.

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Происшествия в аэропортах
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