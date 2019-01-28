В Барнауле удалось задержать телефонного террориста

Барнаул, , 15:42 — REGNUM Правоохранителям Барнаула удалось задержать мужчину, угрожавшего расстрелять учеников лицея №122. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM информированные источники в правоохранительных органах, около часа назад в полицию позвонил мужчина и высказал претензии к работе сотрудников правопорядка. Также он пообещал расправиться с учащимися.

Оперативники быстро прибыли в школу, предприняв все необходимые меры предосторожности. Как пояснил ИА REGNUM директор лицея Геннадий Гаврин, паники среди учащихся и персонала допущено не было, телефонная угроза не подтвердилась.

«Когда к нам поступила информация, учащиеся находились на последнем, шестом уроке и уже покинули учебное заведение», — отметил директор лицея.

По его мнению, волна телефонного терроризма в России была запущена злоумышленниками целенаправленно.

«Это точно не детская шалость. Только в Барнауле сегодня было «заминировано» более 10 учебных заведений. Вы посмотрите, идёт именно волна, кто-то хочет создать в регионах панику и нервозность», — поделился мнением Геннадий Гаврин.

Правоохранители между тем сообщили, что звонившим телефонным «стрелком» оказался нетрезвый 35-летний житель Барнаула. Задержали его в одном из питейных заведений Индустриального района Барнаула. Не исключено, что на «терроризм» его подвигли многочисленные новости о «минировании» барнаульских учебных заведений.

Напомним, более 20 школ Барнаула подверглись сегодня «атаке»: сообщения о минировании поступали по электронной почте. По данным пресс-службы барнаульской мэрии, в девяти образовательных учреждениях была проведена эвакуация, учащиеся покинули учебные помещения и отпущены домой. Также сообщения о минировании также поступили в более 10 административных зданий, в том числе администрацию города.