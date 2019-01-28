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Во время учебного полёта истребитель рухнул на севере Индии

Происшествия

Пилот успел катапультироваться

Нью-Дели, 28 января 2019, 15:37 — REGNUM  В Индии потерпел крушение истребитель «Ягуар» военно-воздушных сил страны. Инцидент произошёл сегодня утром, 28 января, в районе города Кушинагар на севере страны. Об этом сообщает ANI со ссылкой на пресс-службу ВВС Индии.

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Уточняется, что катастрофа произошла во время учебного полёта, который истребитель выполнял с базы ВВС в городе Горакхпуре. Пилоту удалось катапультироваться.

https://twitter.com/ANI/status/1089804459729768448

В настоящее время для расследования причин авиапроисшествия создана специальная комиссия.

Это второе подобное ЧП за последние полгода. Как сообщало ИА REGNUM, истребитель МиГ-27 ВВС Индии потерпел крушение в северо-западном штате Раджастхан в начале сентября 2018 года. Самолёт взлетел с авиабазы индийских ВВС в Джодхпуре для выполнения регулярного полёта, после чего рухнул на землю и взорвался. Пилот успешно катапультировался.

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Авиапроисшествия
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