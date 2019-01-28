Попытка незаконного ввоза в Швейцарию €18 тыс мелочью обернулась провалом

Берн, , 15:54 — REGNUM Служащие таможни на границе Германии и Швейцарии остановили автомобиль, нагруженный мелочью на €18 тыс, передает канал n-tv 28 января.

Двое мужчин при въезде в Швейцарию заявили, что не имеют при себе крупных сумм наличными деньгами. Но при осмотре багажника служащие таможни увидели два прозрачных мешка весом в 40 кг, набитых монетами номиналом в 2 и 10 центов. Пассажир заявил, что эти мешки служат для утяжеления автомобиля на заснеженной трассе, однако таможенники его раскусили.

«К его несчастью, автомобиль был переднеприводным», — сообщили на таможне.

При более тщательном осмотре была найдена еще одна сумка с мелочью, в том числе с швейцарской валютой.

В итоге пассажир машины признал отсутствие регистрации наличных и получил штраф.