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Попытка незаконного ввоза в Швейцарию €18 тыс мелочью обернулась провалом

Происшествия

Автомобиль был нагружен десятками килограммов мелких монет

Берн, 28 января 2019, 15:54 — REGNUM  Служащие таможни на границе Германии и Швейцарии остановили автомобиль, нагруженный мелочью на €18 тыс, передает канал n-tv 28 января.

Двое мужчин при въезде в Швейцарию заявили, что не имеют при себе крупных сумм наличными деньгами. Но при осмотре багажника служащие таможни увидели два прозрачных мешка весом в 40 кг, набитых монетами номиналом в 2 и 10 центов. Пассажир заявил, что эти мешки служат для утяжеления автомобиля на заснеженной трассе, однако таможенники его раскусили.

«К его несчастью, автомобиль был переднеприводным», — сообщили на таможне.

При более тщательном осмотре была найдена еще одна сумка с мелочью, в том числе с швейцарской валютой.

В итоге пассажир машины признал отсутствие регистрации наличных и получил штраф.

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