В Воронежской области под тяжестью снега обрушилась крыша детского сада

Поворино, Воронежская область, , 15:05 — REGNUM Часть крыши одного из корпусов детского сада №1 в городе Поворино Воронежской области обрушилась под тяжестью снега днем 28 января. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов. Поворинская межрайонная прокуратура начала проверку по данному факту.

Обрушение произошло около 10:45 во втором корпусе детского сада. Площадь обрушения составила около 105 кв.м. Обошлось без пострадавших — в момент ЧП дети находились на прогулке. По предварительным данным, причиной обрушения стало слишком большое количество снега и наледи, а также — ветхость самой конструкции крыши.

В прокуратуре, между тем, отметили, что за несколько дней до происшествия сотрудники надзорного ведомства проводили проверки содержания соцобъектов в зимний период, и выявили нарушения — крыша здания детсада по периметру не была очищена от значительного количества снега, с кровли не удалена наледь. 25 января текущего года прокурор внес представление заведующей МКДОУ «Детский сад № 1» об устранении нарушений.

Добавим, что ранее стало известно об обрушении конструкции остановки общественного транспорта в Воронеже — причиной также стала слишком большая масса снега.