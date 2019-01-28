Понедельник, 28 Января 2019 года
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В Югре короткое замыкание выгнало 150 дошколят на мороз

Происшествия

Замыкание без последующего горения произошло на втором этаже здания

Нижневартовск, Югра, 28 января 2019, 15:04 — REGNUM  В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали 194 человека из детского сада из-за короткого замыкания без последующего горения. Сигнал был принят своевременно благодаря срабатыванию пожарной сигнализации в дошкольном учреждении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

Сигнал поступил в 11:42 по местному времени. К зданию детского сада был направлен дежурный караул. Через девять минут к месту вызова прибыли 10 единиц техники 32 человека личного состава от МЧС России. Из здания были эвакуированы 152 воспитанника и 42 работника.

Пожарные быстро установили причину срабатывания сигнализации: произошло короткое замыкание без последующего горения на втором этаже здания.

Пострадавших нет. Температура воздуха в Нижневартовске 28 января 2019 года минус 25 градусов по Цельсию.

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Пожары в детских и учебных учреждениях
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