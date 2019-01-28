В Югре короткое замыкание выгнало 150 дошколят на мороз

Нижневартовск, Югра, , 15:04 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали 194 человека из детского сада из-за короткого замыкания без последующего горения. Сигнал был принят своевременно благодаря срабатыванию пожарной сигнализации в дошкольном учреждении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

Сигнал поступил в 11:42 по местному времени. К зданию детского сада был направлен дежурный караул. Через девять минут к месту вызова прибыли 10 единиц техники 32 человека личного состава от МЧС России. Из здания были эвакуированы 152 воспитанника и 42 работника.

Пожарные быстро установили причину срабатывания сигнализации: произошло короткое замыкание без последующего горения на втором этаже здания.

Пострадавших нет. Температура воздуха в Нижневартовске 28 января 2019 года минус 25 градусов по Цельсию.