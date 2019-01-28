Десятки палестинцев пострадали в столкновениях на Западном Берегу

Рамалла , , 15:23 — REGNUM Свыше 30 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими силами безопасности на Западном берегу вблизи палестинского города Рамаллы. Об этом сообщает палестинское информационное агентство Ma`an. Кроме того, по информации агентства в столкновениях был смертельно ранен 38-летний палестинец Хамди Насан, отец четырех детей. Представитель министерства здравоохранения Палестины заявил, что погибший был доставлен в госпиталь в критическом состоянии с огнестрельным ранением в область живота, врачам спасти его не удалось. Представитель министерства также отметил, что шестеро палестинцев с огнестрельными ранениями различной степени тяжести обратились за помощью в медицинские учреждения Рамаллы, сейчас их состояние оценивается как стабильное. Палестинская сторона утверждает, что столкновения между жителями деревни Аль-Муайяр вблизи Рамаллы и израильскими поселенцами разгорелись после попытки поселенцев при сопровождении израильской армии осуществить нападение на арабский населенный пункт.

Палестинцы призывают к массовым протестам на Западном берегу. Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас, в свою очередь, осудил «поселенческую агрессию в отношении палестинского народа» и возложил на израильскую сторону ответственность за серьезные последствия эскалации насилия.